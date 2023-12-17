Antalya'da 7 Katlı Binada Yangın: 3 Çocuk Kurtarıldı

ANTALYA'da 7 katlı binanın 5'inci katında çıkan yangında 3 çocuk komşular tarafından kurtarılırken, çatıya sığınan Fatma Seher Y. (66), itfaiye tarafından merdiven yardımıyla bulunduğu yerden alındı. Yangın, dün saat 22.00 sularında Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi Şarampol Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın 5'inci katında çıktı. Fatma Seher Y. (66), kızı Cansu Y. (29) ile torunları M.Y., (10), M.M.Y., (5) ve M.S.Y.'nin (2) oturduğu evde, iddiaya göre çocukların çakmak ile oynamasından kaynaklı yangın çıktı. Yoğun dumanı gören çevredekiler itfaiyeye haber verip, evdekileri dışarı çıkartmak için seferber oldu. Yoğun dumandan etkilenen çocukları vatandaşlar evden çıkartırken, çatıya çıkan Fatma Seher Y. ise itfaiyenin merdivenle kendisine ulaşmasıyla bulunduğu yerden alındı.

Dumandan etkilenen ve ellerinin yandığı görülen Fatma Seher Y.'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Fatma Seher Y. ambulansa bindirilirken komşuları gözyaşlarına hakim olamadı. Fatma Seher Y. ile torunları tedavileri yapılmak üzere Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla yarım saatte söndürüldü. (DHA)