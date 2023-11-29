Antalya'da 7 Bin Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Antalya'da polisin Kepez ilçesinde düzenlediği operasyonda 7 bin litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kepez İlçesinde yapılan operasyonda 7 bin litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli şahıs hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem yapıldığı bildirildi. - ANTALYA