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Antalya'da 7 Bin Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

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Antalya'nın Kepez ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 7 bin litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da polisin Kepez ilçesinde düzenlediği operasyonda 7 bin litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kepez İlçesinde yapılan operasyonda 7 bin litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli şahıs hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem yapıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Antalya Kepez Polisiye Operasyon Kaçakçılık Güncel Haberler

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