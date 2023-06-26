Antalya'da 65 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Antalya'nın Demre ilçesinde 65 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişe aracılık ettikleri belirlenen 4 kişi gözaltına alındı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Demre ilçesi açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları yelkenli teknedeki 65 düzensiz göçmeni bota alarak kıyıya getirdi, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.