Antalya'da 60 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yapılan eş zamanlı operasyonda aranan 60 şahıs yakalanarak, adli makamlara sevk edildi. Aralarında çeşitli suçlardan arananların bulunduğu şahısların cezaları 2 yıl altı ile 20 yıl arasında değişiyor.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince 44 ekip ve 106 personelin katımıyla yapılan eş zamanlı operasyonda aranan 60 şahıs yakalanarak, adli makamlara sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince, merkez ve dış ilçelerde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; "Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan" şahıslara yönelik, 44 ekip ve 106 personelin katımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında "kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, uyuşturucu madde ticareti/bulma/kullanma, yoksun kılma, mala zarar verme, cinsel saldırı, tehdit/hakaret" suçlarından arananların bulunduğu 20 yıl üzeri 1, 10 ila 20 yıl arası 3, 5 ila 10 yıl arası 5, 2 ila 5 yıl arası 5, 2 yıl altı 25 hapis cezası olmak üzere 60 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA