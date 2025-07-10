Antalya'da 6 Yaşındaki Çocuk Havuzda Boğuldu

Antalya'da 6 Yaşındaki Çocuk Havuzda Boğuldu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan 6 yaşındaki Egemen Durmuş, bir butik otelin yüzme havuzunda boğuldu. Hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. İlgili otel işletmecisi gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 yaşındaki çocuk, butik otelin yüzme havuzunda boğuldu.

Gündoğdu Mahallesi'nde bir butik otelde ailesiyle tatil yapan 6 yaşındaki Egemen Durmuş, yetişkin yüzme havuzunda hareketsiz kaldı. Durumu fark edilerek havuzdan çıkarılan çocuk, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından, çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi. Baba Mustafa Kemal Durmuş ile yakınları, cenazeyi alırken üzüntü yaşadı.

Öte yandan işletme sahibi M.B.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
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