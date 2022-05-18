Antalya'da 6 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da 6 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

AA - Sinan Özmüş - Güncel
Antalya'da 6 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

Antalya'da kayıp olarak aranan yabancı uyruklu çocuğun cesedine sulama kanalında ulaşıldı.

Antalya'da kayıp olarak aranan yabancı uyruklu çocuğun cesedine sulama kanalında ulaşıldı.

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'ne Isparta'dan günü birlik geçici tarım işçisi olarak gelen Afganistan uyruklu ailenin 6 yaşındaki çocuğu Şkavkat Riza Safi, sabah saatlerinde kayboldu.

Kendi imkanlarıyla çocuklarını bulamayan aile sera sahiplerine durumu bildirdi.

Sera sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye AFAD ile seranın yanında sulama kanalı olması nedeniyle deniz polisi ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Karada yapılan aramalardan sonuç alamayan ekipler, kanal suyunun azaltılması üzerine çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

Jandarma ve polis dalgıçları tarafından yapılan arama sonucu çocuğun cenazesi, kanalın içindeki çamur birikintisinde bulundu.

Çocuğun cenazesi, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

AA / Sinan Özmüş - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title