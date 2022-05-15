Antalya'da 6. Rus Dili ve Edebiyatı Olimpiyatları'nın finalleri düzenlendi - Haberler

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6. Rus Dili ve Edebiyatı Olimpiyatları'nın finalleri gerçekleştirildi.

Rus Dili Eğitmenler Derneği tarafından düzenlenen ve Rusya Federasyonu Büyükelçiliği, Rus Evi Ankara, Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi'nin de destek verdiği olimpiyatların finalleri, ilçedeki bir otelde yapıldı.

Türk - Rus kültürel, insani ilişkilerin geliştirilmesi ve her iki ülkenin de dillerinin karşılıklı tanınması amacıyla düzenlenen etkinliğin final etabına 150 öğrenci katıldı.

Finallerde, Rus Dili kategorisinde, Senanur Uysal, Gamze Nur Nalbant ve Altan Deniz Dadaylı yaş gruplarında birinci oldu.

Edebiyat kategorisinde ise Azize Meryem Cakılmaz, Milana Taşpınar, Taşa Özdemir, Liza Özen, Ediz Doğan Karakoç, Ailana Zhexembay, Berenika Shneyder, Igor Baranuk ve Güney Kurtaran yaş kategorilerinde birinciliği elde etti.

Resim yarışmasında da Ece Karabulut, Aleksandra Babiç, Kaliaskar Akniyet ve Mikhail Kozanoglu birinci oldu.

Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Vasiliyeviç Rogoza da etkinliği izledi.