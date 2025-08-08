Antalya'da 6 Milyon Lira Gasbeden 6 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 2 kişiyi alıkoyarak 6 milyon lira gasbeden 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla tutuklandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda silah ve mermi bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesinde bulunan bir ikamette, T.A. ve Y.Y'yi 13 saat alıkoyup 6 milyon lirasını gasbeden 6 şüpheliyle ilgili çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda olaya karıştıkları tespit edilen M.K. ve H.Y. ve Ö.Ş. Konya'da T.S, F.S. ve F.N.B. Antalya'da gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılana aramada 1 tabanca ve 15 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA
