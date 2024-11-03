Antalya'da 6 Bin Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi
Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri, kontrol noktasında durdurdukları araçlarda piyasa değeri 2 milyon 100 bin lira olan 6 bin litre sahte zeytinyağı buldu. Olayla ilgili adli ve idari işlemler başlatıldı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 6 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol noktasında durdukları iki araçta yaptıkları aramada, piyasa değeri 2 milyon 100 bin lira olduğu belirtilen 6 bin litre sahte zeytinyağı buldu.
Sahte zeytinyağına imha edilmek üzere el konuldu, olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.