Antalya'da 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram esrar ele geçirildi Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram esrar ele geçirildi. Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Abdurrahmanlar Mahallesi'ndeki sazlık alana Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram kubar esrar ele geçirdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. AA / Servet Tümer - Güncel Antalya Güncel Haberler

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