Antalya'da 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram esrar ele geçirildi
AA - Servet Tümer - Güncel
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Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram esrar ele geçirildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Abdurrahmanlar Mahallesi'ndeki sazlık alana Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram kubar esrar ele geçirdi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
AA / Servet Tümer - Güncel