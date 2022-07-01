Antalya'da 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram esrar ele geçirildi - Haberler

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Antalya'da 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram esrar ele geçirildi

AA - Servet Tümer - Güncel
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Antalya'da 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram esrar ele geçirildi

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram esrar ele geçirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Abdurrahmanlar Mahallesi'ndeki sazlık alana Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 543 kök Hint keneviri ile 1 kilo 135 gram kubar esrar ele geçirdi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Servet Tümer - Güncel

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