Antalya'da Geniş Çaplı Uygulama ve Operasyonlar Düzenlendi

ANTALYA'da 500'den fazla polisin katılımıyla geniş çaplı uygulama ve operasyonlar düzenlendi. Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik uygulama noktalarını kontrol etti.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, 2023'ün son günlerinde il genelinde geniş çaplı uygulama ve operasyonlar gerçekleştirdi. Ekipler, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik Muratpaşa ilçesi Yeşildere ve Kepez ilçesi Baraj ve Habipler mahallelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Narkotik, Özel Harekat, TEM, KOM, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 500'den fazla polisin katıldığı operasyonda, belirlenen adreslere şok baskınlar düzenlenirken, yollarda da uygulama yapıldı. Ekipler belirlenen adreslerin giriş ve çıkışlarını kapattı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, araçlarda ve evlerde arama yaparken, Köpek Eğitim Merkezi (KEM) ekiplerinin getirdiği hassas burun köpekleri de operasyonda yer aldı. Havadan da kontrol ve denetimlerin sağlandığı operasyon, akşam saatlerine kadar sürdü.

EMNİYET MÜDÜRÜ UYGULAMA NOKTALARINI KONTROL ETTİ

Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, bizzat operasyonları yerinde takip etti. Çevik, Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerindeki uygulama noktasına gelerek çalışmaları izledikten sonra polis ekiplerine selam vererek bir süre sohbet etti. Emniyet Müdürü daha sonra uyuşturucu ile adından sıkça söz ettiren Yeşildere Mahallesi'nde gezdi. Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Tabii ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de bir huzur ortamımız var ve devamını sağlamak için çalışıyoruz. Yılbaşı öncesinde vatandaşlarımızın huzur içerisinde yeni yıla girmeleri noktasında birimlerimizin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bunların başında uyuşturucuyla mücadele konusu her zaman bunların başında geliyor. Daha önceden yaptığımız çalışmalarımız vasıtasıyla elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda belirlediğimiz adreslere operasyonlar düzenliyoruz. Bu işin ticaretini yapan, gerek kullanan, gerek satışını yapan torbacı vs kim varsa bunların tamamını toparlamak ve hesap vermelerini sağlamak üzere hava destekli özel harekat birimlerimizin katılımıyla birlikte koordineli bir şekilde operasyonumuzu şu an ben de yerinde takip ediyorum. Hedefimiz gençlerimizi her türlü şer odağından kurtarmak dedi. 100'e yakın ekiple yaklaşık 500 personelin olduğu bir operasyon yaptıklarını ifade eden Orhan Çevik, Özel harekat, narkotik, asayiş, yunuslarımız ve diğer birimlerimiz, genel hizmet birimlerimizden de destek suretiyle bir ortak çalışma yapıyoruz. Sahayı hiç boş bırakmıyoruz. Sokak hakimiyeti olsun, alan hakimiyeti olsun tamamen arkadaşlarımız tutuyor. Tutmaya da devam edecek. Sokakta ne kadar çok başarılı olursak bu işlerin verimi artıyor. Uyuşturucu noktasında 30 büyük şehrimiz içerisinde yakalama miktarı bakımından birinci sıradayız. O yüzden ben de sizin aracılığınızla bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Onların da katkısı gerçekten çok büyük. Tüm sivil toplum örgütlerimizle, tüm kamu kurum kuruluşlarımızla, başta sayın valimiz olmak üzere gayet verimli çalışmalarımız devam ediyor. Devam da edecek inşallah diye konuştu. Yılbaşında 5 bine yakın personelin sahada olacağına dikkati çeken Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 5 binin üzerinde personelle sahada olacağız. Noktalarımızı, trafik olsun, asayiş yönü olsun, alkole bağlı suçların önlenmesi noktasında tüm eğlence mekanları ve civarında, ilimizde kritik öneme haiz, hassasiyet gösteren yerler ve civarında hep ekiplerimiz hazır olacak. Biz sahada olacağız. Bizim için en büyük tatil bu. Yeter ki huzur ve güven ortamı içerisinde geçirelim. En büyük mutluluğumuz bu. İnşallah da öyle olacaktır. Yani ülkemizi milletimizi, devletimizi Allah her türlü şer odaklardan korusun. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyorum şeklinde konuştu.

Uygulama noktasında polisler tarafından durdurulan Hamza Karabaş, Uygulamalar çok iyi. Yani her şey ortada oluyor. Güzel, emniyetli. Memnunuz dedi.

12 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Muratpaşa bölgesinde 56 ekip ve 200 personel, Kepez bölgesinde 44 ekip ve 300 personel, 3 Özel Harekat unsuru, 10 motorize tim, 3 trafik ekibi ve 3 narkotik madde arama köpeği olmak üzere toplamda 100 ekip ve 500 personel ile hava destekli olarak 20 adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyon ve uygulamalarda, 8 bin 986 kişi sorgulanırken, farklı suçlardan aranması olan 56 kişi yakalandı. 1083 araç incelenerek 16 araca 37 bin 487 TL cezai işlem uygulanırken, 12 kilo 115 gram eroin maddesi, 95 gram ve 376 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (yaklaşık 261 bin 8 kullanımlık ve 7 milyon 830 bin 270 TL değerinde), 3 adet tabanca ile 23 adet fişek, 1 adet tüfek, 1 kilo 828 gram skunk maddesi, 457,37 gram esrar maddesi, 165,92 gram kokain maddesi, 161,31 gram metamfetamin maddesi, 246 adet ecstasy maddesi, 244 adet sentetik ecza maddesi, 2 kök kenevir bitkisi, 4 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 187 bin 725 TL, 20 euro, 100 dolar ele geçirildi. 45 kişi hakkında uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak suçundan, 218 kişi hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı.