Antalya'da 500 Bin Öğrenciye Trafik Farkındalık Eğitimi Verildi

Antalya'da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, kent genelindeki okullarda yaklaşık 500 bin öğrenciye eş zamanlı trafik farkındalık eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Bir Kural Bir Ömür" projesi çerçevesinde, Trafik Daire Başkanlığınca hazırlanan eğitim modülleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara ulaştırıldı.

Eğitim içerikleri, 1718 okulda 21 bin 780 şubede, derslerin ilk saatinde akıllı tahtalar üzerinden öğrencilere sunuldu.

Yaklaşık 500 bin öğrencinin katıldığı eğitimlerde, trafik güvenliği ve kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.