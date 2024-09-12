Antalya'da 5 Yıldızlı Otellerde Caretta Caretta Yuvaları Korunuyor

Antalya'da Kundu ve Lara turizm bölgelerindeki 5 yıldızlı otellerin sahillerinde çalışma yapan Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) gönüllülerince tespit edilen yuvalar, hassasiyetle korunuyor.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat öncülüğünde yürütülen "Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi" kapsamında 26 yıldır 30 kilometre uzunluğundaki Belek kumsallarında çalışma yapılıyor.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yuvalardan çıkarak denizle buluşması için çaba sarf eden akademisyen ve gönüllüler, bu yıl Lara ve Kundu turizm bölgesindeki otellerin sahillerinde de çalışma yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izni, Lara ve Kundu Turizm Yatırımcıları Birliklerinin de desteğiyle yürütülen çalışmada, turistik tesislerin sahillerinde 400 yuva tespit eden ekipler, bu yuvaların oteller tarafından koruma altına alınmasını sağladı.

Personeline caretta carettaların yuvalama ve yavruların mavi sularla buluşma sürecine ilişkin eğitim veren oteller, gece saatlerinde sahilde ışık ve şezlong kullanımına dikkat etmeye başladı.

Oteller, koruma altına aldıkları yuvaların çevresine de 4 farklı dilde bilgilendirici levhalar asarak turistleri kaplumbağa yuvalarına karşı hassas olmaları konusunda uyarıyor.

"Caretta carettalara gösterilen özenin arttığını görüyoruz"

EKAD Başkanı Ali Fuat Canbolat, AA muhabirine, Belek bölgesinde TUI Care Foundation vakfı desteğiyle başlattıkları "Deniz Kaplumbağası Dostu Turizm Tesisi" sertifikası uygulamasını Lara ve Kundu'da da yaymak istediklerini söyledi.

Lara ve Kundu sahillerindeki yuvaların, oteller tarafından çok iyi koruma altına alındığını gördüklerini dile getiren Canbolat, "Bazı oteller şemsiyelerini, şezlong ve gölgeliklerini sahilden 35-40 metreye kadar çekti. Işık kullanımına gösterilen özenin de artmasıyla yuva sayısında artış olacaktır." dedi.

Antalya'nın caretta carettaların en önemli yuvalama alanı olduğuna dikkati çeken Canbolat, "Her yıl milyonlarca turist ağırlayan bu tesislerin carettalar için de önemli bir sorumluluğu var. Misafirlerini 5 yıldızlı tesislerde nasıl güzel ağırlıyorlarsa bu kumsalların esas sahibi olan deniz kaplumbağaları için de aynı özeni göstermeleri gerekiyor. Carettalara gösterilen özenin bölgede arttığını görüyoruz. Deniz Kaplumbağası Dostu Turizm Tesisi sertifikası alan tesis sayısı bu yıl artacak." diye konuştu.

Mavi bayrak kriterleri açısından da önemli

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren ise Antalya'nın 233 plaj ile dünyada en fazla mavi bayrağa sahip kent olduğunu söyledi.

Mavi bayrak için kriterlerden birinin "hassas ve doğal alanları korunma zorunluluğu" olduğuna işaret eden Ergiydiren, "Carettaların korunması da bu kriterin sağlanması açısından oldukça önemli. Bölgede yer alan oteller yuvalama alanlarında yuvaların korunması, davranış kurallarına uyulması ve tatilcilerin bilgilendirilmesi anlamında güzel çalışmalar yapıyor." ifadelerini kullandı.

Kundu Bölgesi Yerel Mavi Bayrak Sorumlusu Erden Erturan da Kundu'nun 3 kilometre sahil uzunluğu olduğunu belirtti.

Erturan, otellerin caretta caretta yuvalarına karşı hassas davrandıklarını dile getirerek, "Sahilde çalışan personelleri eğitiyoruz. Yavru çıkış döneminde de ışıkların, sahildeki projektörlerin kapatılmasını sağlıyoruz." dedi.

"Personelimiz gece saatlerinde ziyaretçilerimizi kumsala yaklaştırmıyor"

Fame Residence Lara Otel Genel Müdür Yardımcısı Ata Altundağ, yumurtlama dönemi öncesinde personele teorik ve uygulamalı eğitim verdiklerini söyledi.

Gece saatlerinde kumsaldaki ışıkları kapattıklarını anlatan Altundağ, "Personelimiz gece saatlerinde ziyaretçilerimizi kumsala yaklaştırmıyor. Yuvaları tespit edip koruma altına alıyoruz. Bütün bilgilerini kaydediyoruz." dedi.

Altundağ, gelen turistlerin de yuvalara ve yuvalardan çıkan yavrulara ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Otellerin bu hassasiyeti tatilcilerin de çok hoşuna gidiyor. Yavru çıkış günlerine tatillerini özellikle denk getiren misafirlerimiz var. Biz de nesli tükenme tehlikesi yaşayan, Antalya için önemli bir değer olan caretta carettaları koruduğumuz için mutluyuz." diye konuştu.