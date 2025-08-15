Antalya'da 5 Yıldızlı Otelin Mutfağında Yangın Çıktı

Manavgat'taki bir otelin mutfak bölümünde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin mutfağında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Sorgun Mahallesi Titreyengöl turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelin mutfak bölümünde, fritözün alev alması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Ekiplerin müdahalesi sırasında bazı otel misafirleri tahliye edildi.

Dumandan etkilenen bir otel personeline ise sağlık ekiplerince ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

Otel personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
