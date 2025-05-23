Antalya'da 5 yıldızlı otel inşaatında teras çöktü

Antalya'da 5 yıldızlı otel inşaatında teras çöktü
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Manavgat'ta yapımı süren bir otelin teras katında çökme meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Soruşturma başlatıldı.

Antalya'da 5 yıldızlı otel inşaatında teras çöktü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yapımı süren 5 yıldızlı bir otelin restoranın teras katı çöktü. İşçilerin paydos saatindeki olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.Manavgat'ın Gündoğdu Mahallesi'nde inşaat halindeki 5 yıldızlı otelin teras katında saat 18.00 sıralarında, bilinmeyen bir nedenle çökme oldu. İhbarla bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, beton ve metal yığınları altında kalan olup olmadığını belirlemek amacıyla çalışma yürüttü. İncelemeler sonucunda, olayın işçilerin paydos saatinde meydana geldiği ve herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirlendi. Teknik ekipler çökmenin nedenine ilişkin araştırmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Ömer Karça/Manavgat,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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