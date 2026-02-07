Haberler

Keçi hırsızları yakalandı

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde 5 küçükbaş hayvanı çalan 3 şüpheli, JASAT ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin, hırsızlık anına ait görüntüleri de güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüphelilerin, arka koltuk ve bagaja yerleştirdikleri keçilerle yolculuğu görüntülendi

Karataş Mahallesi'nde geçen çarşamba günü A.Ö.'nün 5 küçükbaş hayvanının çalınması üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda araştırma yapan JASAT ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen M.Ö., M.D. ve H.G.'yi tespit ederek gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kamera kayıtlarından tespit edilen şüphelilerin, otomobilin arka koltuk ve bagajına yerleştirdikleri keçilerle yolculuğu görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
