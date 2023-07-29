Antalya'da 5 Katlı Binanın Çatısında Ceset Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın çatısında hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Yapılan incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.