Antalya'da 5 Katlı Binanın Çatısında Ceset Bulundu
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın çatısında hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Yapılan incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 5 katlı binanın çatısında ceset bulundu.
Altındağ Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısına çıkan apartman sakini, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptığı çalışmada bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcı ve polisin incelemesinin ardından üzerinde kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Cesedin en az 10 günlük olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel