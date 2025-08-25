Antalya'da 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

Antalya'da 5 Katlı Binada Yangın Çıktı
Muratpaşa ilçesinde bir binanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle binada yaşayanlar tahliye edildi ve evde hasar oluştu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güvenlik Mahallesi Turgut Reis Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 4. katında Enis A'ya ait dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede yayılınca, binada yaşayanlar tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
