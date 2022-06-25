Antalya'da 5 bin 236 şişe kaçak içki ele geçirildi - Haberler

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Antalya'da 5 bin 236 şişe kaçak içki ele geçirildi

AA - Sinan Özmüş - Güncel
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Antalya'da 5 bin 236 şişe kaçak içki ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde depoda 5 bin 236 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde depoda 5 bin 236 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak içkiyle mücadele çalışmaları kapsamında Konaklı Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 bin 236 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Depoda gözaltına alınan K.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılıkça serbest bırakıldı.

AA / Sinan Özmüş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Antalya Alanya Güncel Haberler

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