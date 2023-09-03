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Antalya'da 5 ayrı noktada yangın çıkaran kişi tutuklandı

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangınları alkol alarak çıkaran bir kişi tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 5 ayrı noktada yangın çıkaran bir kişi tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kumluca Gölcük Köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; bölgede çıkan yangın ihbarlarının ardından jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yapılan araştırmada yangınları alkol alarak çıkaran H. D. olduğu tespit edildi. Şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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