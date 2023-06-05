Üye Girişi
Haberi Paylaş
Antalya'da 43 şüpheli yakalandı, 27'si tutuklandı

Antalya'da 43 şüpheli yakalandı, 27'si tutuklandı

Güncel Haberler

Antalya'da hapis cezası olan şahıslarında da aralarında bulunduğu toplam 43 şüpheli yakalandı, yakalanan şahıslardan 27'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 7 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet bıçak, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 68 adet mermi ele geçirildi.

Antalya'da hapis cezası olan şahıslarında da aralarında bulunduğu toplam 43 şüpheli yakalandı, yakalanan şahıslardan 27'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasına yönelik aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Son bir aylık süre içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde; hapis cezası olan şahıslarında aralarında bulunduğu toplam 43 şüpheli yakalandı, yakalanan şahıslardan 27'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 7 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet bıçak, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 68 adet mermi ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Manavgat Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title