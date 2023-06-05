Antalya'da 43 şüpheli yakalandı, 27'si tutuklandı

Antalya'da hapis cezası olan şahıslarında da aralarında bulunduğu toplam 43 şüpheli yakalandı, yakalanan şahıslardan 27'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 7 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet bıçak, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 68 adet mermi ele geçirildi.

Antalya'da hapis cezası olan şahıslarında da aralarında bulunduğu toplam 43 şüpheli yakalandı, yakalanan şahıslardan 27'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasına yönelik aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Son bir aylık süre içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde; hapis cezası olan şahıslarında aralarında bulunduğu toplam 43 şüpheli yakalandı, yakalanan şahıslardan 27'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 7 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet bıçak, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 68 adet mermi ele geçirildi. - ANTALYA