Antalya'da 43 suç kaydı bulunan firari jandarma tarafından yakalandı
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Antalya'da hakkında 43 ayrı suç kaydı ve kesinleşmiş 37 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari, jandarma tarafından yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Antalya'da 43 suç kaydı ve hakkında 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "silahlı yağma" suçundan 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A'nın Döşemealtı ilçesinde bulunduğunu belirledi.
Ekipler, 43 ayrı suç kaydı da bulunan Y.A'yı otomobilinde gözaltına aldı.
Hükümlü, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel