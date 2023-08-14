Üye Girişi
Haberler

Antalya'da 43 suç kaydı bulunan firari jandarma tarafından yakalandı

Güncel Haberler

Antalya'da hakkında 43 ayrı suç kaydı ve kesinleşmiş 37 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari, jandarma tarafından yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya'da 43 suç kaydı ve hakkında 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "silahlı yağma" suçundan 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A'nın Döşemealtı ilçesinde bulunduğunu belirledi.

Ekipler, 43 ayrı suç kaydı da bulunan Y.A'yı otomobilinde gözaltına aldı.

Hükümlü, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel

Jandarma Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title