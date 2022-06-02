Finike'de 43 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Finike'de 43 düzensiz göçmen yakalandı
AA - Güncel
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Antalya'nın Finike ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Antalya'nın Finike ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 43 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalnız Mahallesi Kapıçayı mevkisinde bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, ülkeye kaçak yollarla girdikleri belirlenen 43 düzensiz göçmeni yakalayarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
AA / Güncel