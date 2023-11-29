Antalya'da 413 Aranan Şahıs Yakalandı

Antalya'da 20-26 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda jandarma tarafından 413 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında ifadesi için arananlar, hapis cezası bulunanlar ve uzun süreli hapis cezası bulunanlar yer alıyor.

Antalya'da 20-26 Kasım tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik jandarma tarafından yapılan çalışmalarda 413 aranan şahıs yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bağlı ilçe başsavcılıklarının talimatlarıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığınca 20-26 Kasım tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan faaliyetler neticesinde, ifadesi için aranan 286 şahıs, 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 101 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 16 şahıs, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 10 şahıs olmak üzere toplam 413 aranan şahıs yakalandı. - ANTALYA