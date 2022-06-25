Antalya'da 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı
AA - Sinan Özmüş - Güncel
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 400 kınalı keklik doğaya salındı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 400 kınalı keklik doğaya salındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Antalya İl Şube Müdürlüğüne bağlı Termessos Milli Park Şefliğince Döşemealtı'nın 8 köyünde belirlenen alanlarda 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı.
Nesli tükenme tehdidi altındaki kınalı kekliklerin avlanmasının yasak olduğu bildirildi.
AA / Sinan Özmüş - Güncel