Antalya'da 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı - Haberler

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Antalya'da 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı

AA - Sinan Özmüş - Güncel
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Antalya'da 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 400 kınalı keklik doğaya salındı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 400 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Antalya İl Şube Müdürlüğüne bağlı Termessos Milli Park Şefliğince Döşemealtı'nın 8 köyünde belirlenen alanlarda 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Nesli tükenme tehdidi altındaki kınalı kekliklerin avlanmasının yasak olduğu bildirildi.

AA / Sinan Özmüş - Güncel

Milli Parklar Genel Müdürlüğü Döşemealtı Antalya Güncel Haberler

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