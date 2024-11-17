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Antalya'da 4 Saate Üç Mevsim

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Antalya'da birkaç saat içinde hava koşullarında yaşanan dramatik değişim, vatandaşları ve turistleri şaşırttı. Yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken, şehir merkezinde aniden bastıran sağanak yağış güneşli havanın yerini aldı.

Antalya 4 saatte 3 mevsimi yaşadı: Hava değişimi vatandaşları şaşırttı

ANTALYA - Antalya'da birkaç saat arayla yaşanan hava değişimi vatandaşları ve yabancı turistleri hayrete düşürdü. Yüksek kesimlerde kar yağışı dikkat çekerken, şehir merkezinde ise güneşli hava yerini aniden bastıran sağanak yağışa bıraktı.

Güne güneşli bir hava ile uyanan Antalyalılar öğlen saatlerine doğru şiddetli yağış ile şaşkınlık yaşadı. Beydağlarının yüksek kesimleri kar ile kaplıyken, sabah saatlerindeki güneşli hava yerini sağanak yağışa bıraktı. Birkaç saat etkili olan yağışın ardından tekrar yüzünü gösteren güneşli havayı fırsat bilen Antalyalılar Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşlar ve yabancı turistler seyir terası ile sahilde fotoğraf çekinirken, kimileri ise dalgalara aldırış etmeden denize girdi. Kimi vatandaşlar ise yürüyüş yapmayı tercih etti.

Antalya'da 4 Saate Üç Mevsim
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - Güncel
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