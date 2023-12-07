Antalya'da 4. Etap Raylı Sistem Hattı İnşaatı Başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 4. etap raylı sistem hattının yapımının yakın zamanda başlayacağını açıkladı. Antalya'nın hızlı nüfus artışı ve turizm sektöründeki gelişmelerin ulaşım sorununu artırdığını belirten Böcek, yeni raylı sistem hatlarıyla kent içi ulaşıma önemli katkılar sağlanacağını ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 4. etap raylı sistem hattının yapımının yakın zamanda başlayacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Böcek, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Antalya İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen " Cumhuriyet'imizin 100. Yaşında Hayalimizdeki Antalya" sempozyumuna katıldı.

Programın açılışında konuşan Böcek, Antalya'nın bir çekim merkezi haline geldiğini söyledi.

Turizmin getirdiği ek nüfus ve göçün etkisiyle oluşan hızlı nüfus artışının, kentsel gelişimi olumsuz etkilediğini belirten Böcek, bu nedenle planlama, ulaşım, altyapı ve çevre yönetimi konularında ihtiyaçların her geçen gün arttığını ifade etti.

Bu yıl kentte 25 milyon yerli ve yabancı misafirle tarihi bir rekora ulaşmayı beklediklerini dile getiren Böcek, ulaşım sorununun kontrolsüz göç ile son yıllarda kentin en önemli problemlerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Antalya'nın Türkiye'nin nüfusuna göre en fazla araç sayısına sahip kent olduğuna dikkati çeken Böcek, "Genişlettiğimiz yollar, yaptığımız köprüler, akıllı kavşaklar, ilave toplu taşıma araçları, tamamladığımız 3. etap raylı sistem ile kent içi ulaşıma önemli katkılar sağladık. Şimdi de 18 kilometrelik 4. etap Konyaaltı-Varsak raylı sistem hattının yapımına çok yakında başlıyoruz. Hattın 5,5 kilometresi 30 metre yeraltından geçecek ve trafiğe engel olmayacaktır. 22 kilometrelik 5. etap Konyaaltı-Lara-Kundu raylı sistem hattı için de çalışmalarımız hızla devam ediyor." diye konuştu.

Ulaşımın sadece belediye çabalarıyla çözülecek bir sorun olmadığına dikkati çeken Böcek, kentteki otoban, hızlı tren ve çevre yolu çalışmalarının da tamamlanması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Böcek, kentte deprem master planı, sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planı ile yerelden kalkınma projelerinin devam ettiğini kaydetti.