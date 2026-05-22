Eşi çalışamayan Ümran'ın 4 çocuğuyla yaşam mücadelesi

Antalya Kepez'de müzisyen eşi psikolojik travmalar nedeniyle çalışamaz hale gelen Ümran Kerey, 4 çocuğuyla zor durumda. Kira ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan aile yardım eli bekliyor.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, müzisyen eşi Mert Kerey'in (41) ağır psikolojik travmalar sonucu çalışamaz hale gelmesiyle 4 çocuğuyla zor günler geçiren Ümran Kerey (43), yardım bekliyor. Ev kirasını ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan Ümran Kerey, "Eşim raporlu, çalışamıyor. Ben 4 çocuğuma yemek alamıyorum" dedi.

Kepez ilçesinde yaşayan 4 çocuk sahibi Ümran ve Mert Kerey çifti, bir süredir zor günler yaşıyor. Müzisyenlik yaparak ailesinin geçimini sağlayan Mert Kerey, bir süre önce psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Sorunlar nedeniyle evden çıkamaz hale gelen, ağır ilaçlar kullanan Kerey, işine devam edemeyince aile maddi sorunlarla da yüzleşti. Uzun süren işsizlik nedeniyle ailesinin geçimini sağlayamayan, kirasını ödeyemeyen Kerey, temel ihtiyaçlarını da karşılayamaz hale geldi. Küçük yaştaki çocuklarını bırakamadığı için de çalışamayan Ümran Kerey ise kendilerine uzanacak yardım eli beklediklerini kaydetti.

Eşinin çocukluk dönemindeki travmalar nedeniyle psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını söyleyen Ümran Kerey, "Babasını kollarında yangın esnasında kaybettikten sonra psikolojik rahatsızlıkları başladı. Sonrasında durumu iyice ilerledi, kullandığı ilaçlar bir süre sonra fayda etmemeye başladı. Dışarı çıktığında insanlara karşı yabancılık çekmeye başladı. 'Bunlar bana zarar verecek, bana kötü bir şey yapacak' diye atakları başladı. Bazen 'Ben ölüyorum' diye yerlere atıyor kendini, bazen 'Nefes alamıyorum' diye kendine zarar verme eylemleri başladı" dedi.

'EV SAHİBİ ÇIKIN DEMEYE BAŞLADI'

Doktorların rapor verdiğini aktaran Kerey, "'Bu şahıs takipli hastamızdır' şeklinde raporu var, çalışamaz durumda. Evimiz kira, ev sahibi de sorun çıkarmaya başladı. Bizim maddi gücümüz yok, eşimin anne babası vefat etti, benimkilerle de zaten görüşmüyorum. Bundan dolayı ev sahibiyle sorun yaşamaya başladık. Evin aidatı sıkıntı oldu, bakkala bir süre veresiye yazdırmaya başladık, ödeyemeyince o da sıkıntı yaratmaya başladı" diye konuştu.

'HAYALLER KALDI'

Daha önce böyle bir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Kerey, "Eşim çalışıyordu, bir sıkıntımız yoktu. Buraya geçtiğimizde 1 yıllık peşinatı ödeyip girmiştik. Daha iyi olur, en azından birikim yaparız, 4 çocuğumuz var, en azından bir küçük araba alırız diyorduk. Olmadı, hayaller kaldı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
