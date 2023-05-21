Antalya'da 4 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldüren zanlının ilk ifadesinden kıskançlık çıktı

Antalya'da tartıştığı 4 çocuk annesi eşini bıçakla öldüren cinayet zanlısının emniyetteki ilk ifadesinde, kıskançlık krizine girdiğini ve bu yüzden eylemini yaptığını söylediği öğrenildi. Öte yandan hayatını kaybeden kadının sırtında 8, boynunda 1 bıçak darbesi olduğu ortaya çıktı.

Cinayete kurban giden 4 çocuk annesinin sırtında 8, boynunda 1 bıçak darbesi tespit edildi

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlının ilk ifadesinden kıskançlık çıktı

ANTALYA - Antalya'da tartıştığı 4 çocuk annesi eşini bıçakla öldüren cinayet zanlısının emniyetteki ilk ifadesinde, kıskançlık krizine girdiğini ve bu yüzden eylemini yaptığını söylediği öğrenildi. Öte yandan hayatını kaybeden kadının sırtında 8, boynunda 1 bıçak darbesi olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7444 sokak üzerinde medyana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan sitenin 4'üncü katında eşi ve çocuğu ile beraber yaşayan Metin S. (32), 4 çocuk annesi eşi Ceylan S. ile bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından mutfaktan ekmek bıçağı alan Metin S., eşini boynundan ve sırt bölgesinden defalarca bıçakladı.

Yakınlarını arayıp ihbarda bulundu

Ardından ise iddiaya göre önce yakınlarını arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Daha sonra çocuklar balkona çıkarak yardım istedi. Çocukların çığlıkları ile apartmana koşan komşuları genç kadını kanlar içerisinde gördü. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi koca ise gelen polis ekiplerine teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. Cinayet anında evde çiftin İ.S. ve G.S. isimli çocuklarının da bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan yapılan incelemede şahsın uzaklaştırma kararının olduğu öğrenildi. Cenaze polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olay sonrası şahsın babası ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sırtında 8, boynunda 1 bıçak darbesi

Cinayet şüphelisi Metin S.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, kıskançlık krizine girdiğini söylediği öğrenildi. Yapılan incelemede ise hayatını kaybeden Ceylan S.'nin sırtında 8, boynunda ise 1 bıçak darbesi olduğu ortaya çıktı.

Antalya Adli Tıp Kurumu Morgunda otopsisi yapılan Ceylan S.'nin cenazesi, sabah erken saatlerde yakınları tarafından teslim alındı.