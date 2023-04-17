Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı

ANTALYA'da 2 otomobil ve 2 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i yabancı uyruklu kadın olmak üzere 7 kişi yaralandı.