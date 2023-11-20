Antalya'da 304 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kepez ve Manavgat ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 304 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kepez ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Antalya ve dış ilçe mahkemelerince aralarında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, basit yaralama ve konut dokunulmazlığını ihlal etme, örgütü bilerek ve isteyerek yardım etme, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçlarından arananların da bulunduğu 10 yıl altı hapis cezası bulunan 87 şahıs, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 96 şahıs ile birlikte toplam 304 şüpheli yakalandı. - ANTALYA