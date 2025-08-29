Antalya'da 300 Milyon Liralık Yeni Kanalizasyon Şebeke Çalışması Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, 300 milyon liralık yatırım bedeliyle Aksu ve Muratpaşa'da yeni kanalizasyon şebeke hattı çalışmasına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi 2. Etap Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi kapsamında Altıntaş ve Ermenek mahallelerinde, 56 kilometrelik kanalizasyon şebeke hattı çalışması gerçekleştiriliyor.

Bölgedeki altyapı eksikliklerini gidermeye yönelik başlatılan çalışmalar, modern ve çevreci bir kentleşme hedefiyle sürdürülüyor.

ASAT Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Yapım İşleri Şube Müdürlüğü Kontrol Mühendisi Fatih Şahin, mahallelerdeki kollektör ve şebeke hatlarının çalışmalarını eş zamanlı sürdürdüklerini bildirdi.

Şahin, proje kapsamında 200, 300 ve 400 milimetre çaplarında 56 kilometrelik kanalizasyon şebekesi imalatı gerçekleştirileceğini belirtti.