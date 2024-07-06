Antalya'da 30 Haftalık Üçüz Bebekler Yoğun Bakımdan Taburcu Edildi

Antalya'da 30 haftalıkken hayata gözlerini açan üçüz bebekler, 50 günlük yoğun bakım sürecini atlattı.

Korkuteli ilçesinde yaşayan Saliha-Sadık Arıcan çifti, ilk çocuklarının ardından yeniden anne ve baba olmaya karar verdi. Bir süre tedavi gören Arıcan, eşiyle gittiği doktor kontrolünde üçüz bebekleri olacağını öğrendi.

Büyük sevinç yaşayan Arıcan çiftinin üçüzleri, 30 haftalıkken 1 kilo 100, 1 kilo 300 ve 1 kilo 400 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Prematüre üçüzler, Vitale Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Doç. Dr. Ali Annagür gözetiminde tedaviye alındı.

Çift, her gün Korkuteli'nden Kepez ilçesindeki hastaneye gelerek bebeklerini ziyaret etti, hasretlerini giderdi. Çiftin endişeli bekleyişi üçüzlerin 50 gün sonra 2 kiloya ulaşınca taburcu edilmesiyle sona erdi.

Arıcan çifti, sürekli organ gelişimleri takip edilen "Emre, Ceren ve Cemre" adını verdikleri bebeklerini sağlıklı şekilde kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Taburcu olduktan 10 gün sonra kontrol amaçlı bebekleriyle tekrar hastaneye gelen çift, doktor ve hemşirelere teşekkür etti.

"Görenler üçüz olduğunu duyunca çok şaşırıyor"

Anne Arıcan, AA muhabirine, oğullarına kardeş yapmak istediklerini ancak üçüz bebek haberi alınca şaşırdıklarını ve mutlu olduklarını söyledi.

Bebeklerinin beklenenden erken doğduğunu ifade eden Arıcan, "Doğum ve sonraki süreç zorlu oldu ama çocuklarım çok azimli çıktı. Yoğun bakım sürecinde çok endişeliydim. Doktorlarım sayesinde sağlıklı bir şekilde evimize kavuştuk. Üç çocuğa bakmak zor oluyor. Görenler üçüz olduğunu duyunca çok şaşırıyor." dedi.

Sadık Arıcan ise üçüz bebeklere sahip olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi. İşten evine bebekleri görmek için adeta koşarak geldiğini aktaran Arıcan, "Çocuklarımı ilk gördüğümde adeta elim kadarlardı. Çok şaşırmıştım ama sağlıklı bir şekilde buradan çıkacaklarına inanıyordum. Doktorlarım sayesinde başardık." diye konuştu.

Bebeklerin yoğun bakımdaki süreçlerini takip eden Doç. Dr. Ali Annagür ise bebeklerin düşük ağırlıklı doğdukları için yaklaşık 50 gün yoğun bakım desteği aldığını ifade etti. Heyecanlı ve stresli bir dönemi güzel bir şekilde atlattıklarını dile getiren Annagür, bebeklere mutlu ve güzel bir ömür diledi.

Bebeklerin yoğun bakım sürecinde titizlikle bakıldığını ifade eden Arıcan, "Gerekli tetkiklerini yapıyoruz. Çocuklara bazen solunum desteği veriyoruz, özel beslemesini yapıyoruz. Bebekleri annenin bakabileceği düzeye gelince de aileye teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.