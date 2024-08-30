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Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Tatilinde Sahiller Dolup Taştı

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Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilinde sıcaklığın 35 derece ölçüldüğü kentte sahillere yoğun ilgi oldu. Tatilciler, sıcak havada denize girerek serinlemeyi tercih etti.

ANTALYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilinde sahillerde doluluk yaşandı. Sıcaklığın 35 derece ölçüldüğü kentte sıcaktan bunalanlar, denizde serinledi.

Antalya'da hava sıcaklığı 35, deniz suyu 30, nem yüzde 50 ölçüldü. Ağustos ayı ortalama sıcaklığı 28,4 derece olan kentte mevsim normalinin üzerindeki sıcaktan bunalanlar, sahile akın etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan plajlarda, kentteki kutlama törenleri sonrası sahiller doldu. Tatilciler, sıcak havada denize girerek serinlemeyi tercih etti. Bazıları plaj şemsiyesi altında gölgede vakit geçirmeyi tercih etti.

Antalya'da sıcak ve güneşli hava yarın da sürecek. Pazar günü kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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