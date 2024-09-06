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Antalya'da 3. Uluslararası Food Fest başladı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Food Fest Antalya gastronomi festivali Karaalioğlu Parkı'nda başladı. Festival kapsamında birçok etkinlik ve panel düzenlenecek.

Antalya'da lezzet tutkunlarını buluşturan "3. Uluslararası Food Fest Antalya" gastronomi festivali başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlen festival, "Antalya'dan Dünya'ya" mottosuyla Karaalioğlu Parkı'nda kapılarını açtı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, açılışta, Türk kültüründe misafirin çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Türk milletinin en güzel odasını misafirine ayırdığına dikkati çeken Şahin, "Türkiye'nin misafir odası Antalya'dır. Dünyanın en zengin mutfaklarından biri Türk mutfağıdır. Türkiye'nin misafir odasında Türkiye'nin sofrasını Antalya'da kuruyoruz. Türkiye'yi dünyaya tanıtan kentimizdeki bu festival elzemdir. Gastronomi, turizmin önemli bir unsurudur. Bu festival umarım çok uzun yıllar sürer." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Sert ise Antalya'nın örtü altı tarımda ülke üretiminin yarısını karşıladığını dile getirdi.

Antalya'nın yerel mahsulleri, eşsiz lezzetleri, zengin gastronomisi ve 18 coğrafi işaretli ürün ile turizm, tarım ve ekonomi için büyük bir değer oluşturduğunu vurgulayan Sert, "Antalya'mızın her zeytin dalı, her narenciye ağacı, her coğrafi işaretli ürünü, milletimizin gücünü ve medeniyetimizin köklü yapısını simgeler. Bu nedenle, Antalya'nın mutfağını desteklemek, sadece bu kenti değil, tüm ülkemizi güçlendirmektir. Antalya sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gastronomi başkenti olmaya aday olan kadim bir şehirdir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından davetlilerin avokado, ejder meyvesi, longan, yıldız meyvesi, mango ve papaya gibi çeşitli tropikal meyvelerden oluşan sepetleri açmasıyla festival başladı.

Vali Şahin ve beraberindekiler Antalya'nın yerel lezzetlerin sunulduğu stantları ziyaret etti.

Festival kapsamında ilk gün, "Global ve Yerel Pazarlarda Antalya Gastronomisi ve Turizm Tanıtımı İçin Sürdürülebilir Politikalar" paneli yapıldı, beslenme uzmanı Dilara Koçak Antalyalılarla buluştu.

Festival, 8 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gastronomi Festival antalya Güncel Turizm

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