Antalya'da 3 milyon 730 bin kaçak makaron ele geçirildi
AA - Orhan Çiçek - Güncel
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 milyon 730 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.
MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 milyon 730 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-400 kara yolu Çolaklı kavşağında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı.
Aramada 3 milyon 730 bin kaçak makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü Ş.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Orhan Çiçek - Güncel