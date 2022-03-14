Antalya'da 3 milyon 730 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haberler

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Antalya'da 3 milyon 730 bin kaçak makaron ele geçirildi

AA - Orhan Çiçek - Güncel
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Antalya'da 3 milyon 730 bin kaçak makaron ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 milyon 730 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 milyon 730 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-400 kara yolu Çolaklı kavşağında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yaptı.

Aramada 3 milyon 730 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Ş.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Orhan Çiçek - Güncel

Hisarcık, Manavgat, Antalya, Sigara, Güncel, Haberler

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