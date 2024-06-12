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Antalya'da 3 Milyon 550 Bin Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

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Antalya'da polis ekipleri, Muratpaşa ilçesinde yapılan operasyonda 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da polis ekipleri, 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçak içkinin Muratpaşa ilçesinde depolandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

İki depoda yapılan aramalarda, 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi.

Operasyonda yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetten operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada, cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki "kaçak alkol" operasyonunun gerçekleştirildiği ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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