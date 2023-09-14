Antalya'da 3 kişiyi öldüren sanık hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı

Antalya'da Mahmut Şimşek, Galip ve İbrahim Topdemir'i öldüren ve Halil Ülkü'yü ağır yaralayan sanık Ahmet Karabulut hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanık ile maktuller arasında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunduğu belirtildi.

Antalya'da 3 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi ağır yaralayan sanık hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Aksu ilçesinde Mahmut Şimşek, Galip ve İbrahim Topdemir'i öldüren, Halil Ülkü'yü de ağır yaralayan sanık Ahmet Karabulut hakkında hazırlanan iddianame Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık Karabulut ile maktuller İbrahim Topdemir, Mahmut Şimşek ve müşteki Halil Ülkü arasında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunduğu belirtildi.

Sanığın borcunun bir kısmını ödediği kalanını ödeyemeyeceği için Topdemir, Şimşek ve Ülkü'yü öldürmeyi planladığı anlatılan iddianamede, sanığın Topdemir ve Şimşek'i Kurşunlu Mahallesi'ndeki pazar yerine çağırdığı aktarıldı.

Topdemir'in olay yerine oğlu Galip ve Mahmut Şimşek ile gittiği ve sanığın bir süre konuştuktan sonra yanında getirdiği silahla araçtaki bu 3 kişiyi ateş ederek öldürdüğü aktarıldı.

İddianamede, sanığın daha buluştuğu Ülkü'yü de ateş ederek ağır yaraladığı ve bu kişinin öldüğünü düşünerek olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Kumar borcu iddiası

Sanık Ahmet Karabulut ise iddianamede yer alan ifadesinde, İbrahim Topdemir, Şimşek ve Ülkü'ye kumar borcunun olduğunu öne sürdü.

Şimşek'e 450 bin, Topdemir'e 1 milyon, Ülkü'ye ise 100 bin lira borcu olduğunu ileri süren sanık, "Mahmut ve İbrahim ile araçta konuşmaya başladık. Borcun bir kısmını silmelerini istedim, kabul etmediler, ben de araçtan indim. Mahmut'un elini beline attığını görünce belimdeki tabancayı çıkararak önce Mahmut'a sonra İbrahim'e en sonunda Galip'e ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum, hedef gözetmedim." ifadesini kullandı.

Ardından tefecilik yaptığını iddia ettiği Ülkü ile buluştuğu belirten sanık, Ülkü'nün borcun faizinde indirim yapmaması üzerine silahla ateş ettiğini anlattı.

İddianamede, Karabulut'un "tasarlayarak kasten öldürme" ve "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Karabulut, Karaöz Mahallesi'nde 2 Şubat'ta 3 kişiyi silahla ateş ederek öldürmüş, 1 kişiyi de ağır yaralayarak kaçmış, daha sonra yakalanarak tutuklanmıştı.