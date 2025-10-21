Haberler

Antalya'da 3 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serik ilçesinde bir apartmanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda 6 kişi kendi imkanlarıyla, 2 yaşlı vatandaş ise polis yardımıyla tahliye edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 katlı bir apartmanın son katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Belek Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 3 katlı bir apartmanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Apartmanda oturan 6 kişi kendi imkanlarıyla yaşlı 2 kişi de polis yardımıyla binadan çıkartıldı.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında, evde hasar oluştu.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında, Kütahya ve Isparta belediyelerine de inceleme başlatıldı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması, 2 belediyeye daha sıçradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde

Tüm gözler bu maçta! Süper Lig'de 131 hafta sonra bir ilk yaşanabilir
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.