Antalya'da 3. Kat Balkonu Yangında Zarar Gördü

Antalya'da 3. Kat Balkonu Yangında Zarar Gördü
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 6 katlı bir apartmanın 3. kat balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında balkon eşyaları ve klima dış ünitesi zarar gördü.

ANTALYA'da 6 katlı apartmanın 3'üncü kat balkonunda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 72 sokak üzerinde yer alan 6 katlı apartmanın 3'üncü kat balkonunda meydana geldi. Dairenin balkonundan duman yükseldiğini gören ev sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek yangını söndürmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın esnasında balkonda bulunan masa, sandalye tamamen yanarken, klima dış ünitesi ise kısmen zarar gördü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

HABER: Adem AKALAN - KAMERA: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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