Antalya'da 3. Kamu Spor Oyunları Başlıyor

Antalya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "3. Kamu Spor Oyunları" için başvuruların alınmaya başlandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Gelin Sporda Buluşalım" sloganıyla 81 ilde gerçekleştirilecek projede basketbol, masa tenisi, voleybol ve ayak tenisi spor dalları yer alacak.

Kurumların il ve ilçe teşkilatlarının takım olarak da başvurabildiği seçme müsabakaları 29 Eylül-19 Ekim'de yapılacak.

Projeyle, söz konusu spor dallarında kamu çalışanlarının birbirleri ile kaynaşmaları, kurumlar arası işbirliğinin artırılması, insanların beden ve ruhen sağlıklı olmalarına katkı sağlaması ve spor yapma alışkanlığının kazandırılması hedefleniyor.

Başvuru yapmak isteyenler e-Devlet Kapısı üzerinden Spor Bilgi Sistemi'nden 26 Eylül'e kadar başvurabilecek.