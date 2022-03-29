Antalya'da 3 günde 120 tür kuş gözlemlendi

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - TÜRKİYE'nin farklı illerinden 80 kuş gözlemcisinin katıldığı, 3 günlük Manavgat Kuş Gözlem Kampı'nda, toplam 120 kuş türü gözlemlendi. Bu türler arasında ender görülebilen dağ cılıbıtı, poyraz kuşu, tarakdiş, kır baykuşu ve büyük cılıbıt da yer aldı.

Türkiye'nin birçok kuş gözlemcisi, 25- 27 Mart'ta Antalya'da buluştu. Geçen yıl büyük orman yangınının da yaşandığı Manavgat ilçesi Denizkent mevkisinde, 80 kuş gözlemcisinin bir araya geldiği Antalya Kuş Gözlem Kampı'na; İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale dahil Türkiye'nin birçok ilinden gelen doğa meraklıları, 3 gün boyunca kuş gözlemi gerçekleştirdi.