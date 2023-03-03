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Antalya'da 3 depremzedenin öldüğü trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı

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Antalya'da 3 depremzedenin öldüğü trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde depremzede 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde depremzede 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı.

Kazanın ardından gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü T.E'nin jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay'dan Alanya'ya gelenlerin bulunduğu otomobilin, dün ilçede T.E'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpışması sonucu, depremzede İnci (21), Başak (21) ve Ali Can Güler (23) hayatını kaybetmiş, Ahmet Çınar, Emin, Fulya ve Melis Bade Zan hafif yaralanmıştı.

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Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Antalya Tragger Alanya Güncel Haberler

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