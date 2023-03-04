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Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Antalya'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Akseki'den Manavgat istikametine giden Semih Arslan idaresindeki 46 LG 589 plakalı otomobil, kontrolden çıktıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza sırasında dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda Erdal Yıldız yönetimindeki 42 BS 537 plakalı otomobil ile Mustafa Kahraman idaresindeki 42 JH 950 plakalı kamyonet de Arslan'ın kullandığı araca çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Yıldız'ın aracında bulunan Alime Yıldız ve Sultan Mutlu yaralandı.

Yaralılar ambulansla Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Manavgat Antalya Güncel Haberler

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