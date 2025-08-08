Antalya'da 29 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Antalya'da 29 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde, hakkında 5 ayrı uyuşturucu suçundan 29 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 5 ayrı uyuşturucu suçundan 29 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü belirlenen adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
