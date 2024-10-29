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Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dalgalanıyor

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dalgalanıyor
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Antalya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dalgıçlar ve sporcular, denizde Türk bayrağı açarak yüzme yarışı düzenledi ve deniz dibi temizliği yaptı.

Antalya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dalgıç ve sporcular, denizde Türk bayrağı açtı.

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde Kaleiçi Yat Limanı'ndan, Konyaaltı Sahili'ne yüzme yarışı düzenlendi. Bu arada, dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı.

Programa katılan dalgıç ve sporcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için denizde Türk bayrağı açtı.

Etkinlik, Türk bayrakları taşıyan "kürek sörfü" (paddle boarding) sporcularıyla daha da güzelleşti.

Denizdeki kutlama, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Güncel

Cumhuriyet Bayramı Yerel Haberler antalya Güncel Çevre Yaşam Spor

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