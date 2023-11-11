Antalya'da 267 şahıs yakalandı

Antalya'da jandarmanın 6-10 Kasım tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan aranması olan 267 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya'da jandarmanın 6- 10 Kasım tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan aranması olan 267 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri tarafından 6 Kasım-10 Kasım tarihlerinde yapılan çalışmalar neticesinde haklarında çeşitli suçlardan aranan, 10 ila 24 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 kişi ile farklı suçlardan aranması olan toplam 267 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA