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Antalya'da 267 şahıs yakalandı

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Antalya'da jandarmanın 6-10 Kasım tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan aranması olan 267 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya'da jandarmanın 6- 10 Kasım tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan aranması olan 267 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri tarafından 6 Kasım-10 Kasım tarihlerinde yapılan çalışmalar neticesinde haklarında çeşitli suçlardan aranan, 10 ila 24 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 kişi ile farklı suçlardan aranması olan toplam 267 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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