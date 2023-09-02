Antalya'da 26 Adet Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir otomobil içinde 26 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir otomobil içinde 26 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı, Serik ilçesinde 3 şahsın il dışından getirdikleri ruhsatsız tabancaları piyasaya süreceklerini belirledi. Şüphelilerin kullandıkları otomobilde yapılan aramada, 26 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet tabanca şarjörü, 7 adet 9 milimetre çapında fişek ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA