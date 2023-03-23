Antalya'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü villada yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan hükümlü, saklandığı villada gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan hükümlü, saklandığı villada gözaltına alındı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çok sayıda suçtan hakkında toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç'nin, Kepez'deki Duacı Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğünün yanı sıra Korkuteli ve Kepez ilçe jandarma komutanlıkları timlerince söz konusu mahallede operasyon yapıldı.

Operasyonda, mahalledeki bir villada saklanan firari hükümlü A.Ç. yakalandı.

Hükümlü, adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.