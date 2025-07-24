Antalya'da 236 Suçlu Yakalandı

Antalya'da 236 Suçlu Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 236 kişi yakalandı. Operasyonda, haklarında hapis cezası bulunan 70 firari hükümlü de dahil.

Antalya'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 236 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etti.

Son 72 saatte gerçekleştirilen operasyonda, haklarında hapis cezası bulunan 70 firari hükümlünün de yer aldığı 236 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu yıldıza dev talip

Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu yıldıza dev talip
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'de maden ocağında siyanür atık havuzuna düşen 6 üniversite öğrencisi öldü

Maden ocağında siyanür atık havuzuna düşen 6 öğrenci öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.