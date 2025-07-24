Antalya'da 236 Suçlu Yakalandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 236 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etti.

Son 72 saatte gerçekleştirilen operasyonda, haklarında hapis cezası bulunan 70 firari hükümlünün de yer aldığı 236 kişi gözaltına alındı.